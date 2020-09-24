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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

Son dakika haberine göre ,"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış , Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı.İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." dedi.

İŞTE O TABLO:

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