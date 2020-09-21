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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

Son dakika haberine göre , "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, tarımda Avrupa ülkelerinin ortalama büyüme hızlarını gösteren tabloyu paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O TABLO:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: AVRUPA ÖLÇEĞİNDE BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTIK

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