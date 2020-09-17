17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: OECD ve AB ülkelerini solladık

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: OECD ve AB ülkelerini solladık

Son dakika haberine göre , hesabından yaptığı paylaşımla tarımda yıllık yüzde 2,7 büyüme hızıyla OECD ve ülkelerini geride bıraktığımızı açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: OECD ve AB ülkelerini solladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımda yıllık yüzde 2,7 büyüme hızıyla OECD ve AB ülkelerini geride bıraktığımızı açıkladı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitterdan duyurdu: OECD ve AB ülkelerini solladık HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN DUYURDU: OECD VE AB ÜLKELERİNİ SOLLADIK

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İlk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: İLK GLOBAL TÜRK MARKASI OLMA HEDEFİNİZİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: 1 AĞUSTOS'DAN BU YANA MÜKELLEFLERİMİZ TEK BEYANNAME VERİYOR
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN GÜZEL HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün! HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: İSTİKRAR SÜRSÜN, TÜRKİYE BÜYÜSÜN!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA