Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: OECD ve AB ülkelerini solladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımda yıllık yüzde 2,7 büyüme hızıyla OECD ve AB ülkelerini geride bıraktığımızı açıkladı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde.