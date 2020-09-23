Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştı: Küresel salgında alınan tedbirleri konuştuk
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yaptıkları toplantı sonrası resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında "Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu;
Bakan Albayrak mesajında; "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 23, 2020
Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk. pic.twitter.com/MbTRgaQYhb