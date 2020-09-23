Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu;

Bakan Albayrak mesajında; "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.