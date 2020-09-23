23 Eylül 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştı: Küresel salgında alınan tedbirleri konuştuk

Hazine ve Maliye Bakanı , Orman Bakanı ve Ticaret Bakanı ile yaptıkları toplantı sonrası resmi hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında "Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştı: Küresel salgında alınan tedbirleri konuştuk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu;

Bakan Albayrak mesajında; "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

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