Koronavirüs döneminde duran turist alışverişleri kapıların açılmasıyla hareketlendi

SAĞLIK İÇİN GELEN HARCIYOR

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Demir, Batman'ın Kuzey Irak'tan sağlık turizmi için gelen turistleri ağırladığını bunun da turist harcamalarını artırdığını söyledi. Kur nedeniyle turist için Türkiye'nin çok avantajlı bir ülke olduğunu dile getiren Demir, "Pandemi nedeniyle tüccarlar bile gelemiyordu. Dolayısıyla ertelenen ya da bekleyen talep alışverişe dönüyor" diye konuştu.

BEKLENTİ UÇUŞLARIN BAŞLAMASI

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Mehmet Kaya ise, karayoluyla gelen Iraklı turistlerin sağlık turizmi için ülkeye girdiğini, asıl hareketi ise Erbil uçuşları başladığında beklediklerini kaydetti.