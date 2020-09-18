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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye

"OECD tahminlerine göre ve 'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke . Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından OECD tahminlerini paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

İŞTE O TABLO:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: PANDEMİDEN 'EN AZ ETKİLENECEK' 3. ÜLKE TÜRKİYE

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