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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık

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Giriş: 21.09.2020 16:30
Güncelleme:21.09.2020 16:30
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, tarımda Avrupa ülkelerinin ortalama büyüme hızlarını gösteren tabloyu paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O TABLO:

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