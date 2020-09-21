Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: 2020 yılı kuru kayısı fiyatları belli oldu
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz."
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Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz."
detaylar gelecek...