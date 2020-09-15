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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

, " alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, paylaşımında son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl ağustosta da 170 bin 408'e yükseldi.


Son dakika: Ağustos ayı konut satış istatistikleri açıklandı SON DAKİKA: AĞUSTOS AYI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

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