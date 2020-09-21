SSK-SGK-Bağkur en düşük taban emekli maaşı kaç para? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı yaklaşırken, yeni yılda emeklilerin ne kadar zam alacağı konusu merak ediliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 5.75 oranında zam emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Ayrıca memurlara, işçilere ödenen eş ve çocuk yardımının emeklilere de ödenmesi gündeme geliyor. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Konuyla ilgili beklentileri TUED ve memur konfederasyonları tarafından ilgili mercilere ulaştırılıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için hazırlıkların başlaması, aile yardımı isteyen emeklileri heyecanlandırdı.

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.