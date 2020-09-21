2021 Ocak ayı emekli maaş zammı! SSK-SGK-Bağkur en düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...
2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur en düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekli yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam alıyor. SSK-SGK-Bağkur emeklileri yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belirleniyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur en düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...
SSK-SGK-Bağkur en düşük taban emekli maaşı kaç para? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı yaklaşırken, yeni yılda emeklilerin ne kadar zam alacağı konusu merak ediliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında 5.75 oranında zam emekli maaşlarına zam yapılmıştı. Ayrıca memurlara, işçilere ödenen eş ve çocuk yardımının emeklilere de ödenmesi gündeme geliyor. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Konuyla ilgili beklentileri TUED ve memur konfederasyonları tarafından ilgili mercilere ulaştırılıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için hazırlıkların başlaması, aile yardımı isteyen emeklileri heyecanlandırdı.
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
TÜFE TAHMİNİ % 10.82
Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
EMEKLİYE EK ÖDEME MÜJDESİ
2020'de pek çok kazanç elde eden emekliler, şimdi de gözünü 2021'e çevirdi. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakın takibe aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketi, zam oranının ipuçlarını verdi. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 11.46 olarak çıktı. Buna göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 5.4 olarak gerçekleşecek.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta ise yüzde 0.86 olarak gerçekleşti. Zam oranının belli olması için geriye 4 veri kaldı. Emekliler, kesin zam oranını Ocak ayı başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.
Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendisini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.
EMEKLİYE İNTİBAK MÜJDESİ!
Emeklilerin yargı sürecinde mutlu sona ulaşamamasına karşın intibak umutları bitmedi. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
HER AY EK ÖDEME
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) gündemine alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ- Kur'luların talebi hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
164 BİN KİŞİYE MAAŞ BAĞLANDI
SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm ve iş göremezlik aylığı alanların sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre dosya bazında 153 bin 489, kişi bazında 164 bin 229 kişi arttı.
164 BİN KİŞİYE MAAŞ BAĞLANDI
SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm ve iş göremezlik aylığı alanların sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre dosya bazında 153 bin 489, kişi bazında 164 bin 229 kişi arttı.