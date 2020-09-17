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Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı 2 yaşında: Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı!

'da gong, ’nin ve dünyanın en güncel ekonomi haberlerini, sektör analizleriyle, yerli ve milli değerlere sadık kalarak, izleyicileriyle en doğru biçimde buluşturan, Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı olan A Para için çaldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı 2 yaşında: Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı!

Borsa İstanbul'da gong ikinci yaşını kutlayan Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olma özelliğini taşıyan A Para için çaldı.

Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı 2 yaşında: Borsa İstanbulda gong A Para için çaldı! TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ EKONOMİ KANALI 2 YAŞINDA: BORSA İSTANBUL'DA GONG A PARA İÇİN ÇALDI!

ZİRVEYE YERLEŞTİ

A Para, ekonomi ve finans dünyasının otorite isimlerinin yorumlarının, son dakika piyasa gelişmelerinin konusunda uzman konuklarla değerlendirmesinin ve profesyonel yönetim kadrosuyla, Turkuvaz Medya Grubu'nun en geç markası olmasına rağmen piyasadaki ekonomi kanalları içerisinde hızlı bir ivme kazanarak zirveye yerleşerek dikkat çekti.

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