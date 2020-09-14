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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!

hesabından yaptığı açıklamada, "İstikrar sürsün, büyüsün... Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bir video paylaşarak "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İstikrar sürsün Türkiye büyüsün! HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: İSTİKRAR SÜRSÜN TÜRKİYE BÜYÜSÜN!

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