16 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor

Son dakika haberine göre , " duvarlarını yıkıp vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 !" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bürokrasi azalıyor, hizmet artıyor" mesajı verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

"Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.

1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
SONUÇ:
2.260.000 Belge Tasarrufu!"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: 1 AĞUSTOS'DAN BU YANA MÜKELLEFLERİMİZ TEK BEYANNAME VERİYOR

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