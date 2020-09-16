Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. SONUÇ: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" ifadelerini kullandı.
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1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bürokrasi azalıyor, hizmet artıyor" mesajı verdi.
İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:
"Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.
1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
SONUÇ:
2.260.000 Belge Tasarrufu!"