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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İlk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız

Son dakika haberi... , " kapsamında hayata geçirdiğimiz A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul ’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İlk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans AŞ'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "İstanbul Finans Merkezinden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türk Reasürans AŞ'nin birinci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Albayrak, "Türk Reasürans AŞ'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." değerlendirmesini yaptı.

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