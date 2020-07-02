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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Son dakika... , "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN İHRACAT RAKAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6'ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

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