Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "#DaimaSeninle" etiketiyle Vakıfbank'ın istirarlı bir büyüme sergilemesini değerlendirdi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" diye yazdı.