Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vakıfbank paylaşımı: Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor
Twitter hesabından "#DaimaSeninle" etiketiyle Vakıfbank'ın istikrarlı bir büyüme sergilemesi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "#DaimaSeninle" etiketiyle Vakıfbank'ın istirarlı bir büyüme sergilemesini değerlendirdi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN VAKIFBANK PAYLAŞIMI: TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNE ORTAKLIK EDİYOR | VİDEO
Bakan Albayrak paylaşımında, "Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" diye yazdı.
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