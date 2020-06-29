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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vakıfbank paylaşımı: Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor

Twitter hesabından "#DaimaSeninle" etiketiyle 'ın istikrarlı bir büyüme sergilemesi değerlendiren , "Hayalleri, hedefleri olan büyük 'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN VAKIFBANK PAYLAŞIMI

, "#DaimaSeninle" etiketiyle 'ın istirarlı bir büyüme sergilemesini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vakıfbank paylaşımı: Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor | Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN VAKIFBANK PAYLAŞIMI: TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNE ORTAKLIK EDİYOR | VİDEO

Bakan Albayrak paylaşımında, "Vakıfbank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim. #DaimaSeninle" diye yazdı.

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