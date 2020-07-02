2020 Temmuz memur maaşları belli oluyor! Öğretmen, polis, hemşire, mühendis, avukat maaşı ne kadar oldu?

Memur maaş zam oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak. Enflasyon rakamları ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Şimdi yüz binlerce kamu çalışanı yeni maaşların ne kadar olacağını araştırmaya başladılar. Peki, 2020 Temmuz zammı ile memur zam oranı ne olacak? Öğretmen, polis, hemşire, mühendis, avukat maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...

TEMMUZ ZAMMI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak. Öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve avukat maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak.

Yeni memur maaşları belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz

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