Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
Memurlar 2020 yılının 2. döneminde zamlarını alacaklar. 6 aylık enflasyon verilerinin ardından öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların alacağı maaş tutarı belli olacak. Memur ve emeklilerin gözü haziran ayı enflayon verilerinin açılacağı tarihe çevrildi. Peki, memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Memur zam oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak. 6 aylık enflasyon oranı ile temmuz ayında yapılacak zam oranları netleşecek. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak.
2020 TEMMUZ MEMUR ZAM ORANI NE KADAR?
Memur maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Temmuz'da açıklancak enflasyon oranının ardından belli olacak. Memur maaşları ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Zamlı memur maaşları belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.
Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
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