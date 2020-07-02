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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması

Son dakika haberine göre; , "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. , Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN BORSA İSTANBUL AÇIKLAMASI

, sosyal medya hesabı üzerinden ile ilgili kritik bir mesaj paylaştı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması: 11 yılın en iyi çeyreklik performansı | Video izle SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN BORSA İSTANBUL AÇIKLAMASI: 11 YILIN EN İYİ ÇEYREKLİK PERFORMANSI | VİDEO İZLE

"11 YILIN EN İYİ ÇEYREKLİK PERFORMANSI"

Bakan Albayrak, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı." açıklamasını yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanı ayrıca, "Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" notunu düştü.





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