Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Borsa İstanbul ile ilgili kritik bir mesaj paylaştı.

"11 YILIN EN İYİ ÇEYREKLİK PERFORMANSI"



Bakan Albayrak, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı." açıklamasını yaptı.







Hazine ve Maliye Bakanı ayrıca, "Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" notunu düştü.









