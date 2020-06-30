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4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı

ve dün evlatları 'in dünyaya gelmesiyle 4.kez anne - baba olmanın sevincini yaşadı. Bakan Albayrak, Hamza Salih bebeğin dünyaya gelmesi vesilesiyle arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunanlara teşekkür mesajı yayınladı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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4.KEZ BABA OLAN HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.

4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı |Video 4.KEZ BABA OLAN BAKAN ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR MESAJI |VİDEO

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