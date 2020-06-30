4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak dün evlatları Hamza Salih'in dünyaya gelmesiyle 4.kez anne - baba olmanın sevincini yaşadı. Bakan Albayrak, Hamza Salih bebeğin dünyaya gelmesi vesilesiyle arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunanlara teşekkür mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.
Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz 😊— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020
Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin 🤲#HoşGeldinHamzaSalih
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK HAKKINDA AHLAKSIZ PAYLAŞIM YAPMIŞTI! MERSİN'DE GÖZALTINA ALINDI
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TürkAkım'dan doğal gaz akışı yeniden başladı
- ÖSYM'den flaş YKS açıklaması: 7 Temmuz'da sona erecek
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Albayrak ailesine yönelik iğrenç ifadelere sert tepki
- Özbekistan'dan Türk kuyumculara çağrı
- YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar
- Haluk Savaş kimdir?
- Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya İbrahim Kalın’dan tepki
- Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den tepki
- Türkiye söz sahibi ülkelerden olacak
- Son dakika: Bayern Münih, Manchester City'nin yıldızını renklerine bağladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama
- Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?