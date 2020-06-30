4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.

Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz 😊



Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin 🤲#HoşGeldinHamzaSalih — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020