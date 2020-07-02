Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması

Bakan Ruhsar Pekcan Anadolu Ajansı 'na yaptığı açıklamada "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." açıklamasını yaptı.Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." dedi.Bakan Pekcan, "Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Ruhsar Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." bilgisini paylaştı.



"HAKSIZ FİYAT ARTIŞINDA 12 BİN FİRMA, 57 BİN ÜRÜN ŞİKAYETİ GELDİ"

Pekcan, haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldiğini, 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdilerini, bir kısmına ceza kesildiğini söyledi.



"O KONUDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIYLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız." ifadesini kullandı.