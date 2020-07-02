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Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması

haberi... Ticaret Bakanı "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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TİCARET BAKANI PEKCAN'DAN İHRACAT AÇIKLAMASI
Bakan , 'na yaptığı açıklamada "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." açıklamasını yaptı.

"GÜÇLÜ ÇIKIŞ SİNYALİ VERDİK"

Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

GÜMRÜK VERGİLERİ

Bakan Pekcan, "Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." şeklinde konuştu.
"RANDEVULU SANAL SIRA PROJEMİZE PİLOT OLARAK KAPIKULE'DE BAŞLIYORUZ"

Öte yandan Bakan Ruhsar Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." bilgisini paylaştı.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞINDA 12 BİN FİRMA, 57 BİN ÜRÜN ŞİKAYETİ GELDİ"

Pekcan, haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldiğini, 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdilerini, bir kısmına ceza kesildiğini söyledi.

"O KONUDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIYLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız." ifadesini kullandı.

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