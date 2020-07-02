Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş ihracat açıklaması
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.
Bakan Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." açıklamasını yaptı.
"GÜÇLÜ ÇIKIŞ SİNYALİ VERDİK"
Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." dedi.
GÜMRÜK VERGİLERİ
Bakan Pekcan, "Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." şeklinde konuştu.
"RANDEVULU SANAL SIRA PROJEMİZE PİLOT OLARAK KAPIKULE'DE BAŞLIYORUZ"
Öte yandan Bakan Ruhsar Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." bilgisini paylaştı.
Pekcan, haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldiğini, 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdilerini, bir kısmına ceza kesildiğini söyledi.
"GÜÇLÜ ÇIKIŞ SİNYALİ VERDİK"
Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." dedi.
GÜMRÜK VERGİLERİ
Bakan Pekcan, "Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." şeklinde konuştu.
"RANDEVULU SANAL SIRA PROJEMİZE PİLOT OLARAK KAPIKULE'DE BAŞLIYORUZ"
Öte yandan Bakan Ruhsar Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." bilgisini paylaştı.
"HAKSIZ FİYAT ARTIŞINDA 12 BİN FİRMA, 57 BİN ÜRÜN ŞİKAYETİ GELDİ"
Pekcan, haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldiğini, 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdilerini, bir kısmına ceza kesildiğini söyledi.
"O KONUDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIYLA ÇALIŞACAĞIZ"
Bakan Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız." ifadesini kullandı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Dünyaya damgasını vuracak! Dev projede sona doğru
- TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Altın döviz ve borsada beklenti ne?
- Milyonlarca kişiye müjde! Yeni zamlar açıklanıyor
- İstanbul’un sembolü olacak
- Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması
- Bakan duyurdu: Ödemeler 8-10 Temmuz arasında
- Kırsal kalkınmaya 855 milyon lira hibe desteği
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
- MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
- A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi
- Altın fiyatları son dakika! 2 Temmmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar?
- Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?
- Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?