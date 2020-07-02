TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
Son dakika... TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı? 81 ilde inşaa edilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin kura çekimi devam ediyor. Erzincan'a bağlı Merkez ilçesi ve İliç ilçesinin kuraları bugün gerçekleştiriliyor. Kuraya başvuru yapan Erzincanlılar sonuçları merakla bekliyor. 2020 TOKİ Erzincan kura sonuçlarına ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama...
Son dakika haberi... TOKİ Erzincan Merkez ve İliç kura sonuçları nasıl öğrenilir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Erzincan'ın İliç ilçesine yapılacak 230 adet konutun kurası saat 12.00'de gerçekleştirildi. Erzincan Merkez ilçesine yapılacak 195 konutun kurası ise saat 14.00'da başladı. Kuraya başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçları heyecanla araştırıyor. Peki, TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama...
TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Erzincan kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİLİŞİ
Aşağıdaki linklere tıklayarak Erzincan Merkez 230 adet kout ve Erzincan İliç 3. etap 195 adet konut kura çekilişini izleyebilir, buradan isim listesini takip edebilirsiniz.
ERZİNCAN MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
ERZİNCAN İLİÇ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN...
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
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