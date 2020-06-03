Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? Her yıl ocak ve temmuz aylarında ilk 5 aylık enlasyon oranına göre zamlı maaşlarını alan emekliler ve memurlar, 2020 Temmuz zammının ne kadar olacağını araştırıyor. Bugün mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte temmuz zammı yeniden gündeme geldi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? Son enflasyon verilerine göre emekli maaşları ne kadar olur? İşte detaylar...