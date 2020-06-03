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Haberler Galeri Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? Her yıl ocak ve temmuz aylarında ilk 5 aylık enlasyon oranına göre zamlı maaşlarını alan emekliler ve memurlar, 2020 Temmuz zammının ne kadar olacağını araştırıyor. Bugün mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte temmuz zammı yeniden gündeme geldi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? Son enflasyon verilerine göre emekli maaşları ne kadar olur? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:09
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Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşı enflasyon oranına göre ne kadar olacak? İlk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile emekli maaşı ve memur maaşı için tablo daha da netleşti. Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammı, önümüzdeki ayın enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Emekli maaşı ve memur maaşı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur maaşlarının temmuz zammı, 3 Haziran'da açıklanacak enflasyon verileri ile belli olacak.

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Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66'ydı.

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Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?

MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında kafa karışıklığına istinaden "memur enflasyon farkı zammı oranı nasıl hesaplanır" şeklinde sorulara cevap verebilmek için hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklamak istedik. Aşağıda Ekim 2019 itibarıyla yapılan hesaplamayı görebilir ve sonraki dönemlerde de aynı hesaplamayı yapabilirsiniz.

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Son dakika: Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı nedir? 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Enflasyon oranları Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan bültenin en altında "Tablo-3: Tüketici Fiyat Endeksi ve değişim oranı (%) (2003=100)" şeklinde excel formatında tablo paylaşılmaktadır.