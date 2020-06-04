Son dakika: Enflasyon zammı ile en düşük emekli (SSK-Bağ Kur-Memur) maaşları ne kadar oldu? Canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi; Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, açıklanan may��s ayı enflasyon oranına ardın son 5 ayın ortalama enflasyon rakamlarını hesapladı ve milyonlarca emeklinin maaşlarına bu rakamların ne kadar zam olacak yansıyacağını canlı yayında açıkladı. Son 5 ayın enflasyon rakamı 4,57 oranında çıktığını söyleyen Erdem, bu oranla birlikte şu anda en düşük BağKur - Esnaf emeklisinin maaşının 1.864, SSK emeklisinin 2.208 memur emeklisinin 2.782 liraya yükseleceğini söyledi. Bu rakamların 3 Temmuz tarhinde açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamına göre biraz daha artması beklenirken kesin zam oranının ise bu tarihte resmiyet kazanacağını ifade etti. İşte 2020 yılı Temmuz ayı olası zam oranlarının anlatıldığı o tablo...

Son dakika haberi; Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, açıklanan mayıs ayı enflasyon oranına ardın son 5 ayın ortalama enflasyon rakamlarını hesapladı ve milyonlarca emeklinin maaşlarına bu rakamların ne kadar zam olacak yansıyacağını canlı yayında açıkladı. Son 5 ayın enflasyon rakamı 4,57 oranında çıktığını söyleyen Erdem, bu oranla birlikte şu anda en düşük BağKur - Esnaf emeklisinin maaşının 1.864, SSK emeklisinin 2.208 memur emeklisinin 2.782 liraya yükseleceğini söyledi. Bu rakamların 3 Temmuz tarhinde açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamına göre biraz daha artması beklenirken kesin zam oranının ise bu tarihte resmiyet kazanacağını ifade etti.

İşte 2020 yılı Temmuz ayı olası zam oranlarının anlatıldığı o tablo...