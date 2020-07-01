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Haberler Galeri Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran 2020 enflasyon beklentisi nedir? TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Peki, haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 12:07
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Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. 2020 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. AA Finans'ın haziran ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı. Peki, haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak.

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Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.

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Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.

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Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.