Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. 2020 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. AA Finans'ın haziran ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı. Peki, haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...