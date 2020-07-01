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Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Haziran 2020 enflasyon beklentisi nedir? TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Peki, haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.07.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 12:07
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