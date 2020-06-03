Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?

Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı temmuz ayında zamlanıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bakım aylığı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon rakamları ile belli olacak. Peki, evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar? İşte merak edilenler...