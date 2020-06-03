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Haberler Galeri Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?

Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım aylığı her ay veriliyor. Maaş ödemelerinin yatıp, yatmadığı gibi sorular internet ortamından sorgulanabiliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra evde bakım aylığının temmuz ayında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Peki, evde bakım aylığı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 16:38
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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?

Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı temmuz ayında zamlanıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bakım aylığı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon rakamları ile belli olacak. Peki, evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Haziran ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2019 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...

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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.