ANA SAYFA
Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım aylığı her ay veriliyor. Maaş ödemelerinin yatıp, yatmadığı gibi sorular internet ortamından sorgulanabiliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra evde bakım aylığının temmuz ayında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Peki, evde bakım aylığı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 16:38
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12