29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara indi! A Haber yerinde görüntüledi

Son dakika: Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara indi! A Haber yerinde görüntüledi

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ tesislerinde, ve kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerini bugün başlatacak. Bakan Mustafa Varank, "Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor. Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek" dedi. A Haber yerli ve milli elektrikli treni 'da inceledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENİ RAYLARA İNDİ!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'nin ilk ve elektrikli setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını ve bugün 'da trenin raylara inerek test sürüşlerinin başlayacağını bildirdi.

İşte A Haber'in yerinde görüntülediği yerli ve milli elektrikli trenin müthiş özellikleri...

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treni raylara iniyor! A Haber yerinde görüntüledi | Video TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENİ RAYLARA İNİYOR! A HABER YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ | VİDEO



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ilk yerli ve milli setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı. Bugün Sakarya-TUVASAŞ'ta tren raylara inecek ve test sürüşleri başlayacak.

SAATTE 176 KM'YE ULAŞIYOR
Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi.

Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

Son dakika: Yerli ve milli tren ilk kez A Haber'de! 30 Ağustos'ta raylarda! İşte içinden ilk görüntüler... |Video SON DAKİKA: YERLİ VE MİLLİ TREN İLK KEZ A HABER'DE! 30 AĞUSTOS'TA RAYLARDA! İŞTE İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER... |VİDEO
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