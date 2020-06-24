24 Haziran 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor

"Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK: VERİLER GÜÇLENECEĞİMİZİ GÖSTERİYOR

, Twitter'dan TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endekslerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"VERİLER GÜÇLENECEĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Bakan Albayrak, açıklamasında "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." ifadelerini kullandı.

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