Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Kamu bankalarının açıkladığı tarihin en düşük faizli taşıt kredisinin ardından otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafenin korunması için toplu taşıma araçlarının yerine özel arabalara yönelim arttı. Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden taşıt kredisine başvuru yapabiliyor. Öte yandan ikinci el araba fiyatlarında ne zaman düşüş görüleceği merak ediliyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır ve 2. el araba kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarının bayramdan sonra düşebileceğini vurguluyor.

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek.

ANLAŞMALI OTOMOBİL(0 KM) FİRMALARI NELER?

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota

Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?

Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;

* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,

* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.

TAŞIT KREDİSİ DETAYLARI

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

İKİNCİ EL ONLİNE OTODA FİYATLAR DA SATIŞLAR DA ARTTI

İkinci el online pazarda mayıs ayında araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2, satış adetlerinde ise geçen aya göre yüzde 38 artış gerçekleşti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, mayıs ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.

Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 17, geçen aya göre yüzde 38'lik artış gözlemlendi.

2020 yılı ilk beş aylık dönemde (ocak-mayıs 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı

geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet old Geçen sene aynı dönemde

715 bin 748 adet satış gerçekleşmişti

İLANA ÇIKAN ARAÇ ADEDİ GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 72 ARTTI

Mayıs ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen aya göre yüzde 72 artış ile 305 bin 551 adet oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı.

İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 14, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş belirlendi.

Segment bazında ele alındığında ikinci el online araç pazarında mayıs ayında 59 bin 298 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Geçen aya göre, B segment payı yüzde 0,6 azalırken, F segment payı yüzde 0,6 arttı.

MAYIS AYINDA FİYATLAR YÜZDE 2 ARTTI

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de dikkati çekti.

Mayıs ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, segment bağımsız olarak bakıldığında, 2.el online pazarda araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2 artış gerçekleşti.

2.el online pazarda araç fiyatlarında geçen yılın aralık ayına göre ise ortalama yüzde 16,8 artış kaydedildi.

SATIŞLARIN YÜZDE 32'SİNİ 11 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR OLUŞTURDU

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, mayıs ayında ikinci el online pazarda satışların yüzde 19'unu 1-4 yaşındaki araçlar oluşturdu.

5-10 yaşındaki araçlar satışların yüzde 49'unu oluştururken, 11 ve üzeri yaş araçlar ise satışların yüzde 32'sini temsil etti.

"PAZARIN HAZİRAN AYI İTİBARIYLA DAHA DA CANLANACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ"

INDICATA Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "1 Haziran itibarıyla ülkemizde seyahat yasağının kalkması, piyasaların normale dönmesi, kamu bankalarının ikinci el araçlara uygulayacağını açıkladığı cazip kredi faiz oranı ile ikinci el pazarının haziran ayı itibarıyla daha da canlanacağını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Türkiye dahil 13 ülkede günde 9 milyon online ikinci el araç datasını tarayıp analiz eden INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.