22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Tüketici güven endeksi Haziran ayında arttı

Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Tüketici güven endeksi Haziran ayında arttı

Son dakika haberine göre , ayı rakamını açıkladı. Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
ABONE OL
EKONOMİDE SEVİNDİREN HABER! RAKAMLAR AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış , ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,9 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, Haziran ayında %0,8 oranında artarak
79,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 85,5 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran ayında %4,5 oranında artarak
85,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 62,1 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,1 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu.

Ekonomiye güven normalleşme süreciyle toparlandı EKONOMİYE GÜVEN "NORMALLEŞME SÜRECİYLE" TOPARLANDI
Son dakika: Ekonomide sevindiren gelişme! Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı SON DAKİKA: EKONOMİDE SEVİNDİREN GELİŞME! MAYIS AYI EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA