Son dakika: Yerli otomobilde flaş gelişme!
Son dakika haberi... TOGG: SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.
TOGG: SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.
detaylar gelecek...
SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) June 24, 2020
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