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Son dakika: Yerli otomobilde flaş gelişme!

Son dakika haberi... : SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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YERLİ OTOMOBİLDE FLAŞ GELİŞME!

: SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.

detaylar gelecek...

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