Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." dedi.
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