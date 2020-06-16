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Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK’TAN ÜCRETSİZ TEDAVİ MESAJI

, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." dedi.

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