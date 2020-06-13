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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! "Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim"

Son dakika haberine göre , Twitter'dan paylaştığı mesajında "Yatırımlarımızdaki odağımız: . Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN 'MİLLİ ÜRETİM' PAYLAŞIMI

, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK PAYLAŞTI! "YATIRIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM"


Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

SANAYİCİMİZE DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ
"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.

YATIRIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM
Yatırımlarımızdaki odağımız: . Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."

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