Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! "Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim"
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.
Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
SANAYİCİMİZE DAHA ÇOK DESTEK VERECEĞİZ
"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.
YATIRIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM
Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."
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