Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Katılım fonu kurma sürecini başlattık
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda önemli mesajlar verdi. Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi. Bakan Albayrak yarıca "Türkiye'de katılım finans kuruluşları 2005'te yasal olarak banka statüsü kazanmış, o tarihten bu yana yıllık yüzde 23'lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklük olarak pazar payı ise yüzde 2,4'ten yüzde 6,5'e yükselmiştir" açıklamasını yaptı. Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek" şeklinde konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda önemli mesajlar verdi. Toplantıya görüntülü katılan Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi.
"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ FAİZSİZ FİNANSIN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK"
Bakan Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek" şeklinde konuştu.
Bakan Berat Albayrak'ın verdiği mesajlar şöyle;
"Aktif büyüklüğü olarak pazar payı yüzde 2,4'ten 6.5'e yükselmiştir. Emeklilik yatırım fonları içinde katılım fonları da hızla artarak yüzde 16'lı seviyelere kadar ulaşmıştır. Tüm bu olumlu göstergelere rağmen gelinen noktada katılım finans kuruluşlarının sahip olduğu noktayı henüz yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Bu kuruluşların hakkettikleri pazar payına kavuşabilmesi için ürün ve hizmet çeşitliliği ile fiyatlamada konvansiyonel finans kuruluşlarıyla rekabet edebilecek seviyeye gelmeleri gerekmektedir. Bunun için hem finans hem de fıkıh eğitimi almış piyasayı hem de müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi anlayan yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç vardır. Türkiye'de faizsiz finans dendiğinde akla ilk katılım finans kuruluşları gelmektedir. Oysa ki faizsiz finansın sermaye piyasaları ve sigortacılıkta da çok büyük potansiyeli mevcuttur. Bu anlamda katılım sigortacılığını teşvik edici maliyette yapı geliştirilerek her türlü risk grubuna hitap edecek düzenlemeleri devreye almaya başladık. Ülke kaynaklarının yurtdışına akışının önüne geçmek için katılım fonu kurma sürecini başlattık."
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