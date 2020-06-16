16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı. 16 Haziran tarihli evde akım maaşının hangi illere yatıtıldığı konusunda araştırmalar sürüyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller güncel liste...
16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar 2020 Haziran ayı aylığının yatırıldığı iller hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu. e-Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşı ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte 16 Haziran 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
16 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
16 Haziran itibarıyla vde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:
Tokat, Kırklareli, Hatay, Antalya, Bolu, Edirne, Aksaray, Samsun, Sakarya, Ordu, Afyon, Giresun, Diyarbakır, Karabük, Çanakkale, Adıyaman, Osmaniye, Zonguldak, Balıkesir, Uşak, Denizli, İstanbul, Ankara, Konya, Bilecik, Şanlıurfa, Isparta.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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