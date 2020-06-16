Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
Son dakika... Sosyal hayatı destek kredisi başvuruları başladı. Halkbank, Vakıfban ve Ziraat Bankası tarafından sosyal hayatı destek kredisi kapsamında anlaşmalı olunan firmaların listesi duyuruldu. Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçiş döneminde vatandaşın yanında olan kamu bankalarının destek kredisi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı olan firmalar listesi...
Sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı olan firmalar hangileri? Kamu bankaları tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketi hayata geçirildi. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapıldı. Kamu bankalarının anlaşmalı firmalar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı olan firmalar hangileri? İşte cevaplar...
HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ
Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.
HALKBANK ANLAŞMALI OLAN FİRMALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
Tutar ve Ödeme Koşulları
Anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile kredinizi aylık %0,82 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
|Örnek Kredi Tutarı (TL)
|Toplam Kredi
Vadesi (Ay)
|Ödemesiz
Dönem
|Aylık
Faiz Oranı (%)
|Taksit
Tutarı (TL) (Sonraki 54 ay boyunca)
|10.000
|60 Ay
|6 Ay
|0,55
|229
|6 Ay
|0,82
|251
VAKIFBANK SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ
Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi
Anlaşmalı olunan yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yaparak harcama tutarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşteriler Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.
Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren proforma veya kesin fatura ve yapılan ödemeye İlişkin Taahhütname (firmadan alınacak) ile birlikte size en yakın Şubelerimize başvurabilirsiniz.
VAKIFBANK ANLAŞMALI FİRMALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
Kredinin Özellikleri
* 3.000-30.000 TL'ye kadar
* Azami 6 ay ödemesiz dönemli
* Azami 60 ay vade
* Aylık %0.55 faiz oranı
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Faiz Oranı
|Taksit Tutarı (TL)
|Efektif Yıllık Faiz Oranı
|10.000
|60 Ay
|%0,55
|228
|%8,1522
Faturalı Tüketici Kredisi
Kredi anlaşması bulunmayan, yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet harcamalarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşterilerimiz Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.
Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren, proforma veya kesin fatura ile birlikte size en yakın Şubelerimize başvurabilirsiniz.
Faturalı Tüketici Kredisi kapsamında açılan krediler firma hesabına aktarılacaktır.
Kredinin Özellikleri
* 3.000-30.000 TL'ye kadar
* Azami 6 ay ödemesiz dönemli
* Azami 60 ay vade
* Aylık %0,82 faiz oranı ile
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Faiz Oranı
|Taksit Tutarı (TL)
|Efektif Yıllık Faiz Oranı
|10.000
|60 Ay
|%0,82
|251
|%12,0845
ZİRAAT BANKASI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ
Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi
Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecektir.
Örnek ödeme tablosu-6 Ay Ödemesiz
|Kredi Tutarı
|Kredi Vadesi (Ay)
|Faiz Oranı (%)
|Tahsis Ücreti
|Taksit Tutarı
|Yıllık Maliyet Oranı (%)
|10.000 TL
|60
|0,55
|50 TL
|228 TL
|8,454
Faturalı Kredi Paketi
Kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecektir.
Örnek ödeme tablosu-6 Ay Ödemesiz
|Kredi Tutarı
|Kredi Vadesi (Ay)
|Faiz Oranı (%)
|Tahsis Ücreti
|Taksit Tutarı
|Yıllık Maliyet Oranı (%)
|10.000 TL
|60
|0,82
|50 TL
|252 TL
|12,7266
Asgari kredi limiti 3.000 TL, azami kredi limiti ise 30.000 TL'dir.
Cep Telefonu, Bilgisayar ve Tablet alımları krediye konu edilemeyecektir.
Satıcı firmanın Bankamız müşterisi olması esastır.
Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.
Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
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- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
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