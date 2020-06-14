Bakan Kurum turbalık projesi için Trabzon'a geldi! Kendisi yazar Sadık Albayrak karşıladı |Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Barma yaylasında incelemelerde bulundu. Turbalık projesiyle doğal yaşamın korunacağını söyleyen Bakan Kurum A Haber'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında yazar Sadık Albayrak da eşilik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, turbalık projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Trabzon'un Dernekkapı ilçesi Barma Yaylası'nda hayata geçirilecek proje alanında Sadık Albayrak ile birlikte incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan himayesinde gerçekleştirilecek çalışma hakkında A Haber'e bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırları içinde bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Trabzon'da birçok etkinlikte bulunduklarını, çevreye ve doğaya ilişkin projeleri yerinde görüp ilerleme durumlarının tespitlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Barma Yaylası'nın eşsiz doğal güzellikleri içinde barındıran, binlerce yılda oluşmuş torfların bugüne aktarıldığı bölge olduğunu vurgulayan Kurum, birikimi dolayısıyla her türlü bilimsel bilginin alınabileceği çok önemli bir alan olduğuna dikkati çekti.

Kurum, yaylanın barındırdığı turbalık sebebiyle de eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biyolojik çeşitlilik bakımından da çok zengin bir alan. Bu turbalık alanları Sayın Cumhurbaşkanımızın kasım ayında almış olduğu kararla koruma altına aldık. Ülkemizdeki tüm korunan alanların miktarını yüzde 10'a çıkardık ve 2023 yılı hedefimiz de 780 bin kilometrekarelik yüz ölçümümüzün yüzde 17'sini korunan alan ilanı gerçekleştirmek. Bu çerçevede Barma Yaylamızdaki turbalık alanımızı da koruma alanı sınırları içine almış olduk. Bu çerçevede 332 bin metrekarelik alanı kesin korunacak hassas alan ilanını gerçekleştirdik. Yine 10 milyon 200 bin metrekarelik kısmı da nitelikli doğal koruma alanı inanını yaptık."

Kesin korunacak alan içinde hiçbir yapıya veya yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, "Burayı gelecek nesillerimize aktarabileceğimiz bir hale getirdik. Görmüş olduğumuz bu alanı tamamen koruma altına alarak ve içinde hiçbir yapılaşmaya müsaade etmeyecek şekliyle gelen vatandaşlarımızın, bilimsel amaçlı hocalarımızın, öğrencilerimizin bu ekosistemden faydalanacağı, bilgi alacağı ve bu çerçevede gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir proje gerçekleştireceğiz." dedi.

TURBALIK ALANI KORUMA ALTINA ALINDI

Turbalık alanı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile koruma altına alındı. Yöreyi en iyi bilen isimlerden yazar Sadık Albayrak incelemeleri esnasında Bakan Kurum'a eşlik etti.

21 GÜNDE BURADA İNSANIN KANI DEĞİŞİR

Albayrak, "Benim çocukluğum 8 yaşına kadar burada geçti. Nenemle kalıyordum, ilginçtir buraların yüzde 70'i ormanlıktı, 50-60 senede yok edildi. Artvin'den Samsun'a kadar Karadeniz dağlarında hektar hektar likarba var. Yabani diyorlar ama biz ormandan gidip alıyoruz. Sonra böğürtlen müthiş yetişiyor. Sebze doğal yapılanma... Ayrıca burada 21 günde insanın kanı da değişiyor." ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili önemli tespitlerde bulunan Albayrak; "Ekolojik dengenin yapılanmanın dünya gündeminde olduğu bir zamanda, bu Turbalık'ta insanlık alemine çevreye ekolojik yapılanmaya uygun bir şekilde eser meydana gelecek." dedi.