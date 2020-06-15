15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi verdi: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Son dakika haberine göre , , 6 bin 653'ü yerli, bin 957'si de ithal olmak üzere toplam 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 58'inin biyobenzer, 205'inin biyoteknolojik ve 738'inin de kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
BAKAN AÇIKLADI: 8 BİN 610 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Selçuk, 2019 yılında 435 ve 2020 yılında 201 kalem olmak üzere toplamda 636 ruhsatlı ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti. Selçuk, bu ilaçların 513 adedinin imal, 123 adedinin ithal olduğunu ifade ederken, 52 ilacın da kanser tedavisinde kullanıldığını belirtti. Bakan Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ise 2019 yılında 32 ve 2020 yılında 15 olmak üzere toplamda 47 ilacın geri ödeme listesine ilave edildiğini bildirdi. Bakan Selçuk halihazırda SUT Yurtdışı Fiyat Listesi'nde 374 kalem ilaç olduğunu, bunlardan 74'ünün kanser tanısında kullanıldığını, 50 ilacın da biyoteknolojik olduğunu ifade etti. Geri ödeme listesinde nadir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da yer alması dikkat çekti. Selçuk, "En fazla 2 yaşına kadar yaşayabilen kombine immün yetmezlik hastalığının tek tedavi seçeneği geri ödeme listesinde yer alan ilaç. Milyonda bir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da devlet tarafından karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIN İLACA DAHA KOLAY ULAŞMASINI SAĞLIYORUZ'
Bakan Selçuk ayrıca, SMA Tip-1 hastalarının kullandığı bir ilacın da Şubat 2019'da, SMA Tip-2 ve SMA Tip-3 hastalarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini, söz konusu ilacı geri ödeme kapsamında alan ilk iki ülkeden biri olduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, sağlık kurullarınca ilacın kullanılmasının uygun görüldüğü tüm hastalara ulaştırıldığını ve bundan sonra da ihtiyacı olacak tüm hastalara ulaştırılmaya devam edileceğini ifade etti. Vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerine dikkat çeken Selçuk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tedavi ve ilaca daha kolay ulaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Özellikle kanser ilaçlarının geri ödeme listesine alınmasında değerlendirme sürecini hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: O başvurular başladı SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DUYURDU: O BAŞVURULAR BAŞLADI
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! SON DAKİKA: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ? SÜRE UZAYACAK MI? BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLADI!
Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı SON DAKİKA: İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
Son dakika: Bakan Selçuk sevindirici haberi verdi! 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK SEVİNDİRİCİ HABERİ VERDİ! "1 AYDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA İZİN VERİLECEK"
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz'da başlıyor SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DUYURDU: GÜNDÜZLÜ BAKIM MERKEZLERİ 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA