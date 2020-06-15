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Kamu bankalarından tarihin en düşük konut kredi faiz hamlesi sonuç verdi! Konut satışları yüzde 19 arttı

Kamu bankaları (Ziraat, Vakıfbank, )'ın Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi faizini uygulayacağını açıklamasıyla birlikte vatandaşlar ev almak için harekete geçti. genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 19 artış gösterdi. Mayıs ayında 50 bin 936 ev satıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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İstatistik Kurumu (), 2020 yılı Mayıs ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Mayıs ayında konut satışları bir ay önceki rakamlara göre yüzde 19 artış kaydetti. Nisan ayında ayında 42 bin 783 konut satılırken, Mayıs ayında satış adedi 50 bin 936'ya yükseldi.

Konut satışlarında 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile , 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile ve 21 konut ile Tunceli oldu.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MAYIS AYINDA 18 BİN 483 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde 2020 Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 570 konut satışı ve yüzde 13,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.




DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 32 BİN 453 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Diğer konut satışları 2020 Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 azalarak 32 bin 453 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 5 bin 70 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,4 oldu. Ankara 2 bin 761 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 842 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.



KONUT SATIŞLARINDA 16 BİN 860 KONUT İLK DEFA SATILDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,7 azalarak 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u bin 211 konut satışı ile Ankara ve 996 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 34 BİN 76 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 azalış göstererek 34 bin 76 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 5 bin 94 konut satışı ve yüzde 14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,7 oldu. Ankara 3 bin 728 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 100 konut satışı ile İzmir izledi.



KONUT SATIŞLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE YÜZDE 2,2 AZALDI
Ocak-Mayıs döneminde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde ipotekli konut satışı yüzde 118,2 artarak 164 bin 870, diğer satış türlerinde ise yüzde 26,8 azalarak 269 bin 887 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23,9 azalarak 139 bin 140 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 13,0 artarak 295 bin 617 olarak gerçekleşti.


YABANCILARA MAYIS AYINDA 860 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile izledi.Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,0 azalarak 12 bin 598 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI
Mayıs ayında vatandaşları Türkiye'den 209 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan izledi.

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