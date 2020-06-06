06 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz'da başlıyor

Son dakika haberine göre , , "75 ilde bulunan , 1 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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BAKAN SELÇUK DUYURDU: 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada; gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktararak bu yıl itibarıyla ''nin sayısının 123'e ulaştığını açıkladı. Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'dan itibaren 75 ilde bulunan 'Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu. Selçuk, normalleşme takvimiyle birlikte, gerekli tedbirleri sağlayarak, bu merkezlerde engellilere hizmet vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

'SOSYAL HAYATA KATILMALARI TEMEL AMACIMIZ'
Gündüzlü Bakım Merkezlerinin, engellisine bakan 'adanmış hayatlara bir nefes' olması amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Engellisine evde bakmakta olan ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırmalarını sağlayarak rahatlatılması, engellimizin de sosyal hayata daha aktif katılması temel amacımız" diye konuştu.

Bakan Selçuk, 'Gündüz Bakım Merkezleri'nde engellilerin engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre oluşturulmuş olan etkinlik salonlarında, görevli usta öğreticiler, mesleki personel ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını da belirtti. Tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktivitelerin de bu merkezler tarafından engelliler için sunulduğunu da söyleyen Selçuk, Gündüz Bakım Merkezleri modelini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

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