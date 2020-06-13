Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında işten çıkarma yasağının uzayacağını söyledi.
Bakan Selçuk "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:
Pandemi başladığında en önceliğimiz vatandaşlarımızı bu süreçteki negatif etkilere karşı korumaktı. Onun için de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında bir sosyal koruma kalkanı açıkladık. Çalışma hayatında ise temel olarak fesih kısıtını koyduk ki iş gücümüzü istihdamımızı koruyabilelim. Biz biliyorduk ki bu ekonomik dönem geçtiği zaman hızlıca ekonomik toparlanmaya geçebilelim. Fesih kısıtı sebebiyle hem işlerini kaybetmelerini engelledik vatandaşlarımızın, aynı zamanda işverenlerimize de nakdi destekler sağlayarak da biz bu süreçte hem işverenlerimizi hem işçilerimizi korumayı hedefledik.
Fesih kısıtı, pandemi döneminde çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İnşallah istihdamımızı korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.
Diğer bir konu esnek çalışma ve part time çalışma yöntemleri en önemli unsurlardan bir tanesi. Biz bu kısmi çalışmayı arttırdığımız zaman veriler gösteriyor ki, kısmi çalışma part time çalışmayla işsizlik rakamları negatif. Biz ne kadar fazla teşvik edebilirsek o kadar işsizliği azaltabileceğiz, hem kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarını sağlayacağız.
Belli yaş üstü nüfusumuzdan da bize talepler vardı. Pandemi sonrası çalışma hayatı çok değişti. Bizim de güncellememiz gerekiyor. Bütün nüfusumuzun bütün gruplarına dair onların çalışma hayatına kazandırılmasına yönelik çalışıyoruz. Ben bir konuyu daha açıklamak isterim. Bir diğer teşvik edici unsurumuzsa işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Araştırmalarımız gösteriyor ki genel olarak işsizlerimizin yüzde 35'i, 1 - 3 ay arasında işsiz kalıyorlar. Biz bu çalışanlarımzıı 3 ay içinde geriye döndürebilirsek kazanım sağlayacağız. 3 ay içinde geri döndükleri zaman işe; biz 3 aylık sigortaları ödeyeceğiz.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ: KIDEM TAZMİNATIYLA NASIL BİRLEŞECEK?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi; Türkiye'de bizim nüfusumuz yaşlanmakta. Bizim şu anda Cumhurbaşkanımızın da hep ifade ettiği gibi önemli bir demografik fırsatımız var. 2045 gibi sürede; ondan sonra yaşlı nüfusumuz genç nüfusumuzdan fazlalaşmaya başlayacak. Bizim emeklilik sistemlerini, birinci basamak SGK tarafından sağlanıyor ama ikinci üçüncü basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek durumundayız. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de ikinci ve üçüncü basamakları ortaya koymak istediğimiz bir model. Çalışma hayatı dinamik bir süreç. Sosyal taraflarla sürekli konuşuyoruz. Buna dair de müzakerelerimiz devam etmekte. Masada birden çok modeller oluyor her daim. Ama buradaki temel hedefimiz emekli olduğunda hem daha iyi bir gelir seviyesi sağlama hem de ülkemize ikinci, üçüncü basamağı kazandırabilmek.
KAZANILMIŞ HAKLAR NE ÖLÇÜDE, NASIL KORUNACAK?
Kazanılmış haklar korunacak. Fakat ben müzakere devam ederken daha da modeller otururken bu konuda tam detay vermeyeyim. Bahsettiğiniz gibi birden çok model var. Bu karma bir emeklilik sistemi. Bunun yüzde 8,33'lük kısmı var; tamamlayıcı olan kısmı. Bunun gönüllü seçilecek kısmı da olacak. Bunlar tam netleşmedi. Biz taraflardan önerilerini de aldık. Netleştikten sonra inşallah açıklarız.
İŞSİZLİK ORANLARINI DÜŞÜRECEĞİZ
Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz.
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