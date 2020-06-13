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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği süresi uzayacak mı? Yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen işverenler için uygulanan kısa çalışma ödeneği ödemeleri 30 Haziran'da sona erecek. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde 1 Haziran'da çoğu iş yerlerinin açılması ile birlikte kısa çalışmanın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği süresi uzayacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.06.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 14:07
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