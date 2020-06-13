Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Selçuk konu ile ilgili, "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.