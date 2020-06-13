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Haberler Galeri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği süresi uzayacak mı? Yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen işverenler için uygulanan kısa çalışma ödeneği ödemeleri 30 Haziran'da sona erecek. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde 1 Haziran'da çoğu iş yerlerinin açılması ile birlikte kısa çalışmanın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği süresi uzayacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 14:07
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği süresi uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde ödenen kısa çalışma ödeneğini devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği süresi uzayacak mı?

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Selçuk konu ile ilgili, "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

• Kısa çalışma talep formu
• Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan
belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına,
siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler