15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: THY, Endonezya’daki Türkler için tahliye uçuşu düzenleyecek

Son dakika... Türk Hava Yolları (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ’da kalan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenleyecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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THY O ÜLKEYE TAHLİYE UÇUŞU DÜZENLEYECEK
'nin Cakarta Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, , 'daki Türk vatandaşları için başkent Cakarta ve Bali'den 'a özel sefer gerçekleştirecek.

Uçuşta yer alacak yolcuların, Endonezya kuralları gereği, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan bilet işlemleri için doğrudan THY Cakarta ve THY Bali ofisleriyle iletişime geçilmesi gerekiyor.

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