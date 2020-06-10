10 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Faizler düştü ev satışları patladı! Kredi desteğini fırsat bilerek fiyat artışı yapanlara dava!

Faizler düştü ev satışları patladı! Kredi desteğini fırsat bilerek fiyat artışı yapanlara dava!

Son dakika haberi... salgını nedeniyle kamu bankaları, oranlarını düşürdü. Ancak bazı konut satıcıları, fiyatları artırdı. Avukat Enes Akdemir, konut fiyatlarını artıran fırsatçılar hakkında şahit ifadesi ve delille dava açılabileceğini belirterek, "Birkaç gün önce 200 bin olan bir gayrimenkul şu anda 300 bin lira olduğunu öğreniyoruz. Bu durum mağduriyetlere sebep veriyor. Bu ciddi bir fırsatçılık, ilkesizlik ve vicdansızlık" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
ABONE OL
KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ YAPANLARA DAVA!

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları ile ortak hazırlanan cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi uygulanmaya başlandı. Kamu bankalarının destek paketi kapsamında bulunan konut kredilerinin kullanılmaya başlanmasını fırsat bilenler, konut fiyatlarında artış yaptı. Hukukçular, bu kişiler hakkında dava açılabileceğini duyurdu.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA