Kredi kampanyası gayrimenkule ilgiyi arttırdı
Kamu bankalarının yeni destek paketi kapsamında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle gayrimenkul sektörü yeniden hareketlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar yeni konut projelerinin satış ofisleriyle, emlakçılara akın etti.
Konut sektörünün en çok hareketlendiği kentlerden biri de Antalya. Yılda 32 bin göç alan kentte yeni konut projeleri ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Geçtiğimiz yıl ortalama metrekare fiyatı 2.511 TL. olan konutların fiyatı bu yıl yüzde 20 aşan bir artışla 3.045 liraya çıktı. Bu rakamlar kentte emlak sektörürünü hareketlendirdi. Kamu bankalarının yeni destek pakedi içinde yer alan düşük faizli konut kredilerini fırsata çevirmek isteyenler emlak satış ofislerine akın etti. Açıklanan destek paketine tüm projeleriyle destek verdiğini duyuran Sur Yapı'da da yoğunluk yaşandı. Antalya'daki Kepez- Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren firma ilk yılı taksitsiz ve ara ödemesiz yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında kişi başına verilecek kredi miktarı azami 500 bin TL olacak. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve ilk 12 ay ödemesiz olacak. Kalan yüzde 90'lık kısım ise 0.64 vade uygulanarak 180 ay sabit taksitlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.
MAKETTEN EVLER BEĞENİLDİ
Kampanyayla birlikte uygun koşullarda konut almak isteyenler, Sur Yapı ofisinde projenin tamamını gösteren maket üzerinden almak istedikleri evleri beğendi. Konut almak isteyen vatandaşlara Antalya projesinde yüzde 35 peşinat sonrası 6, 12 ve 24'üncü aylarda yüzde 10 vade farksız ara ödeme ve kalan tutar için 48 ay vade farksız taksit imkanıda sunulduğu bildirildi.
"KAMPANYAYI DEĞERLENDİRMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT"
Kampanyanın ardından 70 bin kişinin yaşayacağı mega projeden konut almak için satış ofisine gelen Kadir Uyar, "Kredi kampanyası değerlendirmek için iyi bir fırsat. Orta halli vatandaşlar olarak, bu fırsatı kullanmak uzun vadede bir konut sahibi olabilmek için buradayız" dedi.
Şencan Uyar ise, "Yeni kredi kampanyasının ardından Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nden konut almak için geldik. Burada çalışanların ilgili ve alakalarından da çok memnun kaldık." diye konuştu.
Kaynak: DHA
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