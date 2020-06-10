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Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
Konut kredisi ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankalarının 4 yeni kredi paketine yoğun ilgi gösteriliyor. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği kredi kampanyasına başvurular deam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen tarih en düşük faizli kredi kampanyasına ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.06.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 16:10
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