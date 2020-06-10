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Haberler Galeri Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

Konut kredisi ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankalarının 4 yeni kredi paketine yoğun ilgi gösteriliyor. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği kredi kampanyasına başvurular deam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen tarih en düşük faizli kredi kampanyasına ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 16:10
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Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek paketi, tatil destek kredi paketine yoğun ilgi gösteriliyor. Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı dört yeni kredi paketini başvurular başladı. Tarihin en düşük faizli kredi paketlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, detayları araştırıyor. Kamu bankalarının düşük faizli kredileri ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor.

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Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanıyor.

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Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

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Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.