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Haberler Galeri Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?

Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?

Son dakika haberi... Konut kredisi yapılandırma var mı? Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredilerini başlatması sonrası 'kredi yapılandırma' gündeme geldi. Dev kampanyadan önce konut kredisi kullanan vatandaşlar, yapılandırma yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar. Peki, konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma olacak mı? Kamu bankaları konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 17:07
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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Konut kredisi yapılandırma olacak mı? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Bu kampanyadan önce konut kredisi kullanan vatandaşlar, kredi yapılandırma ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile koronavirüs nedeniyle sektörde yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Peki, konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA VAR MI?

Konut kredisi yapılandırma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Haziran'da başlayan konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.

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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.