Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?

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Son dakika... Konut kredisi yapılandırma olacak mı? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyasının açıklanmasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Bu kampanyadan önce konut kredisi kullanan vatandaşlar, kredi yapılandırma ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile koronavirüs nedeniyle sektörde yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Peki, konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı? İşte son gelişmeler...