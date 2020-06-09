HaberlerGaleriSon dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
Son dakika haberi... Konut kredisi yapılandırma var mı? Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredilerini başlatması sonrası 'kredi yapılandırma' gündeme geldi. Dev kampanyadan önce konut kredisi kullanan vatandaşlar, yapılandırma yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar. Peki, konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma olacak mı? Kamu bankaları konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 17:00Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 17:07