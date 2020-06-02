02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! O raporlar ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak

Aile, Çalışma ve Bakanı , "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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BAKAN DUYURDU! İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR...

Aile , Çalışma ve Bakanı , evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, mevcut raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli kabul edileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli 'Engelli Sağlık Kurulu' raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduklarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizi, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık."

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