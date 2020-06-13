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13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Haziran evde bakım parası güncel liste açıklandı mı?

? hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parasının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Haziran evde bakım parası güncel liste açıklandı mı? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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13 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

hangileri? Sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen evde bakım aylığının 2020 Haziran ayında hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Haziran evde bakım parası güncel liste açıklandı mı? İşte merak edilenler...

13 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Haziran ayının evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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