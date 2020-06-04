04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek!

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek!

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , " vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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EV YAPAN DAR GELİRLİ AİLEYE 40 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, "Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! O raporlar ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DUYURDU! O RAPORLAR İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR GEÇERLİ SAYILACAK
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! O raporlar ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak

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